|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|02.04.2023
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.03.2023
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:0
|Торонто (Торонто)
|19.03.2023
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|12.03.2023
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)