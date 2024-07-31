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R. Donnelly
Статистика
R. Donnelly - статистика
Завершил карьеру
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клифтонвилл
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Ауда
2 : 0
31.07.2024
Клифтонвилл
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Клифтонвилл
1 : 2
24.07.2024
Ауда
1' - 73'
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