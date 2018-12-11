Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Франция. Лига 1 2013/2014 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008