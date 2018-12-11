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Андреа Раджи
Статистика
Андреа Раджи - статистика
Завершил карьеру
24 июня 1984 (42), Специя
#24 | Защитник
187 см | 82 кг
Италия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Монако
0 : 2
11.12.2018
Боруссия Д
1' - 90'
27'
Лига чемпионов, 5 тур
Атлетико
2 : 0
28.11.2018
Монако
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Брюгге
1 : 1
24.10.2018
Монако
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
03.10.2018
Монако
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
1 : 2
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Атлетико
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