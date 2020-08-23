Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мануэль Перес - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Перес
    Команда Гренобль
    Состав Основной
    Родной город Гренобль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1991 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2020 83' -90' Ланс (Ланс) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    27.09.2020 81' -90' Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    90'
    19.09.2020 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Бордо (Бордо)
    13.09.2020 71' -90' Лорьян (Лорьян) 2:3 Ланс (Ланс)
    10.09.2020 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 ПСЖ (Париж)
    23.08.2020 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Ланс (Ланс)
    • Читайте нас: 
    11