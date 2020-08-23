Мануэль Перес - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гренобль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1991 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гренобль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2020
|83' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|27.09.2020
|81' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|90'
|19.09.2020
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|13.09.2020
|71' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:3
|Ланс (Ланс)
|10.09.2020
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|23.08.2020
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ланс (Ланс)