Статистика по турнирам

США. МЛС 2026 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 США. МЛС 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 США. МЛС 2024 Бразилия. Серия А 2023 США. МЛС 2023 Бразилия. Серия А 2022 Клубный чемпионат мира 2021 Бразилия. Серия А 2020