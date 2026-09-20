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МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Рафаэл Наварро
Статистика
€ 6 млн
Рафаэл Наварро - статистика
Сент-Луис
14 апреля 2000 (26)
#9 | Нападающий
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 85'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
38, 57'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 89'
1, 51'
67'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Бразилия. Серия А 2023
США. МЛС 2023
Бразилия. Серия А 2022
Клубный чемпионат мира 2021
Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
20
9/-1
3
4
0
Сент-Луис
3
4
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 85'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
38, 57'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 89'
1, 51'
67'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
20.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
42'
42'
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
1' - 90'
90'
90'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 0
23.07.2026
Сан-Диего
1' - 90'
82'
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
1' - 90'
85'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
58'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
6 : 2
12.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
73, 90'
17'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
1' - 84'
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
1' - 90'
71'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
1' - 90'
45'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
85, 89'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
1' - 90'
23'
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