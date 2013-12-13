Статистика по турнирам

Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Италия. Серия А 2007/2008