Никита Сулейманов - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Сулейманов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Южно-Сахалинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Сулейманов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Южно-Сахалинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)
|43'