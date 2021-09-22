Александр Хохлачев - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Хохлачев
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Хохлачев
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|22.09.2021
|65' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)