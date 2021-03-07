Муса Джувара - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Муса
|Фамилия
|Джувара
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|170
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|Имя
|Муса
|Фамилия
|Джувара
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:4
|Ювентус (Турин)
|17.05.2021
|90' -90'
|Верона (Верона)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|08.05.2021
|81' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|02.05.2021
|90' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Фиорентина (Флоренция)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|5:0
|Болонья (Болонья)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Торино (Турин)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:1
|Специя (Ла Специя)
|11.04.2021
|69' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|03.04.2021
|80' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Интер (Милан)
|85'
|07.03.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лацио (Рим)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|12.02.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|21.09.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)