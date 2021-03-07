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    Муса Джувара - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Муса
    Фамилия Джувара
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 декабря 2001 (21 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:4 Ювентус (Турин)
    17.05.2021 90' -90' Верона (Верона) 2:2 Болонья (Болонья)
    08.05.2021 81' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    02.05.2021 90' -90' Болонья (Болонья) 3:3 Фиорентина (Флоренция)
    25.04.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 5:0 Болонья (Болонья)
    21.04.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Торино (Турин)
    18.04.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:1 Специя (Ла Специя)
    11.04.2021 69' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    03.04.2021 80' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    85'
    07.03.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Болонья (Болонья)
    03.03.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Болонья (Болонья)
    27.02.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лацио (Рим)
    20.02.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    12.02.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    21.09.2020 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
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