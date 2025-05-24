Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Польша. Экстракласса
Команды
Погонь
Муса Джувара
Статистика
€ 500 тыс
Муса Джувара - статистика
Погонь
26 декабря 2001 (24)
#7 | Нападающий
170 см
Гамбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
26
4
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
2 : 3
24.05.2025
Сендерийск
67' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
0 : 1
18.05.2025
Вайле
60' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
2 : 0
12.05.2025
Люнгбю
81' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 1
04.05.2025
Вайле
73' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
85' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Вайле
3 : 3
17.04.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
1 : 0
14.04.2025
Вайле
82' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2025
Ольборг
87' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 2
30.03.2025
Вайле
73' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
3 : 2
16.03.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 1
07.03.2025
Вайле
71' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 1
02.03.2025
Вайле
1' - 66'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 2
23.02.2025
Брондбю
71' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 1
16.02.2025
Вайле
86' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Вайле
0 : 3
01.12.2024
Мидтьюлланд
1' - 85'
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
2 : 0
24.11.2024
Вайле
64' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 1
08.11.2024
Сендерийск
1' - 78'
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
3 : 3
03.11.2024
Вайле
46' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
2 : 0
27.10.2024
Люнгбю
59' - 90'
62'
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
3 : 1
18.10.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
1' - 90'
24'
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
1 : 2
29.09.2024
Копенгаген
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
61' - 90'
74'
71'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
1' - 71'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
1' - 70'
48'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
61' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
09.08.2024
Вайле
62' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
0 : 1
05.08.2024
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
2 : 1
29.07.2024
Вайле
1' - 81'
40'
44'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
2 : 2
21.07.2024
Рандерс
1' - 90'
Главные новости
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
1
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
5
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
20
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
25
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
25
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+