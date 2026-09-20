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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Родриго Рикельме
Статистика
€ 4 млн
Родриго Рикельме - статистика
Бетис
2 апреля 2000 (26), Мадрид
#17 | Нападающий
174 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
79' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
72' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 67'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 81'
53'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
77' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 67'
45'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
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Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Суперкубок Испании 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
7
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
79' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
72' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 67'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
77' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 67'
45'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
1' - 59'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 73'
63'
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