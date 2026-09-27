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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Maxwell Woledzi
Статистика
Maxwell Woledzi - статистика
Нэшвилл
#3 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
43'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
25
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
43'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
90'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
49'
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
79' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
5 : 0
22.03.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
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