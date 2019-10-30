Исмаэль Гутьеррес - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Гутьеррес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Гутьеррес
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|24.06.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|18.06.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.01.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|02.11.2019
|90' -90'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|30.10.2019
|1' -71'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Сельта (Виго)
|67'