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    Исмаэль Гутьеррес - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Исмаэль
    Фамилия Гутьеррес
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    24.06.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Осасуна (Памплона)
    18.06.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.01.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    02.11.2019 90' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Бетис (Севилья)
    30.10.2019 1' -71' Бетис (Севилья) 2:1 Сельта (Виго)
    67'
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