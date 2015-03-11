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Илсиньо
Статистика
Илсиньо - статистика
Завершил карьеру
12 октября 1985 (40)
#77 | Полузащитник
178 см | 82 кг
Бразилия | Италия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Суперкубок Украины 2014
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Copa del Sol 2013
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Украины 2012
Товарищеские матчи 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок УЕФА 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Украины 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бавария
7 : 0
11.03.2015
Шахтер
69' - 120'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Шахтер
0 : 0
17.02.2015
Бавария
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Порту
1 : 1
10.12.2014
Шахтер
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Шахтер
2 : 2
30.09.2014
Порту
74' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Атлетик
0 : 0
17.09.2014
Шахтер
Был в запасе
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