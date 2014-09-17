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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетик - Шахтер
Атлетик - Шахтер: обзор матча 17 сентября 2014
Атлетик
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Шахтер
87'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
М. Сусаета
86'
78'
Замена
Марлос
️️️️
Тайсон
Замена
Г. Фернандес
️️️️
А. Адурис
76'
Замена
А. Акетче
️️️️
И. Муньяин
73'
71'
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
Замена
М. Сусаета
️️️️
Б. Эчебаррия
62'
Желтая карточка
А. Адурис
58'
50'
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
А. Итурраспе
38'
35'
Желтая карточка
Тайсон
28'
Желтая карточка
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
18
Гурпеги
14
Ляпорт
18
де Маркос
17
Рико
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
11
Гомес
10
Муньяин
20
Адурис
4-2-1-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
6
Азеведо
27
Степаненко
20
Фернандо
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
10
Муньяин
47
Акетче
47
Акетче
10
Муньяин
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Сусаета
7
Эчебаррия
20
Адурис
9
Фернандес
9
Фернандес
20
Адурис
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
11
Тайсон
10
Марлос
10
Марлос
11
Тайсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
Остались в запасе
Атлетик
Шахтер
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Атлетик - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Помощники судьи:
Дамианос Эфтимиадис (Греция)
Полихронис Костарас (Греция)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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