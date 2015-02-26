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Халид Булахруз
Статистика
Халид Булахруз - статистика
Завершил карьеру
28 декабря 1981 (44), Мааслюйс
#23 | Защитник
183 см | 79 кг
Нидерланды | Марокко
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Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
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Товарищеские матчи. Сборные 2012
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Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Фейеноорд
1 : 2
26.02.2015
Рома
1' - 56'
17'
Лига Европы, 1/16 финала
Рома
1 : 1
19.02.2015
Фейеноорд
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Стандард
0 : 3
11.12.2014
Фейеноорд
1' - 26'
Лига Европы, 5 тур
Фейеноорд
2 : 0
27.11.2014
Севилья
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Фейеноорд
2 : 0
06.11.2014
Риека
73' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Риека
3 : 1
23.10.2014
Фейеноорд
Был в запасе
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