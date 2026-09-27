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МЛС 2026
Команды
Монреаль
Мэттью Лонгстафф
Статистика
€ 1,50 млн
Мэттью Лонгстафф - статистика
Монреаль
21 марта 2000 (26), Ротерхэм
#8 | Полузащитник
170 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
33'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
75' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
81'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
24
2
3
7
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
33'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
75' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
81'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
1' - 90'
89'
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 46'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
1' - 80'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
1' - 88'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
1' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
1' - 90'
11, 45'
81'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
1' - 74'
6'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
18'
87'
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
48'
53'
89'
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
1' - 84'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 1
15.03.2026
Монреаль
1' - 58'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
1' - 86'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
1' - 78'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
46' - 90'
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