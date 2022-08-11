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Влатко Стояновски
Статистика
Влатко Стояновски - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1997 (29)
#11 | Нападающий
186 см | 75 кг
Северная Македония
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шкендия
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
1 : 2
11.08.2022
АИК
93' - 120'
120'
Лига конференций, 3 раунд
АИК
1 : 1
04.08.2022
Шкендия
66' - 90'
82'
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
28.07.2022
Валмиера
79' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
1 : 2
21.07.2022
Шкендия
82' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Арарат
2 : 2
14.07.2022
Шкендия
75' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
2 : 0
07.07.2022
Арарат
66' - 90'
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