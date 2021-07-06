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    Давид Зигер - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Зигер
    Команда Ференцварош
    Состав Основной
    Родной город Дебрецен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 ноября 1990 (32 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ференцварош 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2021 57' -89' Жальгирис (Вильнюс) 1:3 Ференцварош (Будапешт)
    62'
    20.07.2021 Был в запасе Ференцварош (Будапешт) 2:0 Жальгирис (Вильнюс)
    13.07.2021 70' -89' Приштина (Приштина) 1:3 Ференцварош (Будапешт)
    06.07.2021 1' -89' Ференцварош (Будапешт) 3:0 Приштина (Приштина)
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