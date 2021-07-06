Давид Зигер - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Зигер
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дебрецен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Зигер
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дебрецен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2021
|57' -89'
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:3
|Ференцварош (Будапешт)
|62'
|20.07.2021
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|2:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|13.07.2021
|70' -89'
|Приштина (Приштина)
|1:3
|Ференцварош (Будапешт)
|06.07.2021
|1' -89'
|Ференцварош (Будапешт)
|3:0
|Приштина (Приштина)