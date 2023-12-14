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Давид Зигер
Статистика
Давид Зигер - статистика
Завершил карьеру
30 ноября 1990 (35), Дебрецен
#18 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Венгрия
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Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
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Лига Европы 2019/2020
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ференцварош
11
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Ференцварош
1 : 1
14.12.2023
Фиорентина
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Чукарички
1 : 2
30.11.2023
Ференцварош
1' - 46'
Лига конференций, 4 тур
Ференцварош
1 : 1
09.11.2023
Генк
1' - 79'
Лига конференций, 3 тур
Генк
0 : 0
26.10.2023
Ференцварош
1' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Фиорентина
2 : 2
05.10.2023
Ференцварош
1' - 90'
23'
Лига конференций, 1 тур
Ференцварош
3 : 1
21.09.2023
Чукарички
53' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Ференцварош
3 : 0
31.08.2023
Жальгирис
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Жальгирис
0 : 4
24.08.2023
Ференцварош
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ференцварош
2 : 1
17.08.2023
Хэмран
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хэмран
1 : 6
10.08.2023
Ференцварош
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 2
03.08.2023
Ференцварош
1' - 46'
3'
Лига конференций, 2 раунд
Ференцварош
4 : 0
27.07.2023
Шэмрок Роверс
1' - 77'
16'
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