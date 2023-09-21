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Лига конференций 2026/2027
Ференцварош - Чукарички
Ференцварош - Чукарички: обзор матча 21 сентября 2023
Ференцварош
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 1 тур
3 : 1
Завершен
Чукарички
44'
Б. Варга (П)
45+7'
О. Квабена
79'
А. Пешич
26'
Đ. Ivanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Чукарички
88'
Замена
В. Роган
️️️️
M. Stevanović
ГОЛ! 3:1!
А. Пешич
Пас отдал
К. Лизтес
79'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
М. Абу Фани
74'
Замена
К. Лизтес
️️️️
О. Квабена
74'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
67'
66'
Желтая карточка
Л. Суботич
Замена
Д. Зигер
️️️️
Э. Ботка
53'
Желтая карточка
С. Ммае
50'
ГОЛ! 2:1!
О. Квабена
Пас отдал
Б. Варга
45'
+7
45'
+3
Желтая карточка
С. Адетунджи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Варга
44'
41'
Желтая карточка
Đ. Ivanović
26'
ГОЛ! 0:1!
Đ. Ivanović
19'
Желтая карточка
M. Docić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
18
Овусу Квабена
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Лука Суботич
ЦЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Чукарички
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
9
Лука Аджич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
40
Aleksa Janković
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
2
Рамирес
3
Ммае
26
Сиссе
21
Ботка
15
Абу Фани
25
Макрецкис
16
Закариассен
10
Маркиньос
19
Варга
18
Квабена
2-2-5
1
22
Враньеш
15
Суботич
9
7
14
Ковач
66
44
14
5
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
21
Ботка
18
Зигер
18
Зигер
21
Ботка
18
Квабена
76
Лизтес
76
Лизтес
18
Квабена
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
66
19
Роган
19
Роган
66
Остались в запасе
Ференцварош
Чукарички
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Робби Кин
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
40
Aleksa Janković
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
40
Aleksa Janković
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Ференцварош - Чукарички
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
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