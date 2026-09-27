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МЛС 2026
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Шарлотт
Tyler Miller
Статистика
Tyler Miller - статистика
Шарлотт
#21 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2025/2026
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 33 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
14.07.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
5 : 0
07.07.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
04.07.2024
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
30.06.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
90'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
20.06.2024
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Шарлотт
1 : 0
16.06.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.06.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
4 : 2
30.05.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
26.05.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
1 : 0
19.05.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
16.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
12.05.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
05.05.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
21.04.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
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