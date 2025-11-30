Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Anders Jenssen - статистика

Тромсе
#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тромсе
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 3
30.11.2025
Тромсе
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Тромсе
1 : 0
22.11.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
09.11.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
4 : 0
02.11.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Тромсе
1 : 3
19.10.2025
Викинг
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
1 : 0
04.10.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
1 : 0
21.09.2025
ХамКам
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Брюне
0 : 2
14.09.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Тромсе
2 : 0
31.08.2025
КФУМ-Камератене
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Мольде
2 : 0
24.08.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
1 : 2
17.08.2025
Бранн
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Буде-Глимт
1 : 1
09.08.2025
Тромсе
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
02.08.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 1
27.07.2025
Тромсе
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
3 : 1
20.07.2025
Брюне
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Тромсе
1 : 0
05.07.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Фредрикстад
0 : 1
29.06.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
ХамКам
1 : 3
22.06.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
2 : 1
31.05.2025
Волеренга
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
25.05.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
2 : 1
16.05.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 3
11.05.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Тромсе
0 : 1
04.05.2025
Сандефьорд
1' - 46'
37'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Викинг
4 : 4
27.04.2025
Тромсе
1' - 79'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
2 : 3
20.04.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Бранн
3 : 1
06.04.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
1 : 0
30.03.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
1
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
6
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+