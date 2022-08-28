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    Anders Jenssen - статистика

    #5 | Нападающий
    Имя Anders Jenssen
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 24 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    23.10.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    15.10.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    80'
    09.10.2022 1' -77' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    01.10.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 0:1 Мольде (Мольде)
    18.09.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    43'
    11.09.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    04.09.2022 1' -58' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    31.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    81'
    28.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    90'
    21.08.2022 62' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 85' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    07.08.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    03.08.2022 1' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    30.07.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    23.07.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Тромсе (Тромсе)
    10.07.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 5:1 Тромсе (Тромсе)
    26.06.2022 46' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    19.06.2022 82' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    89'
    29.05.2022 78' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    22.05.2022 83' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    16.05.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    12.05.2022 74' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    24.04.2022 1' -46' Тромсе (Тромсе) 2:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.04.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    10.04.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    03.04.2022 1' -90' Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
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