Том Хаддлстоун - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Хаддлстоун
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Хаддлстоун
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|10
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2020
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.10.2019
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|43'
|28.09.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.09.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|87'
|13.09.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Кардифф (Кардифф)
|31.08.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.08.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.08.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|79'
|17.08.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|10.08.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Суонси (Суонси)