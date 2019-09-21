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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Дерби Каунти
Лидс - Дерби Каунти: обзор матча 21 сентября 2019
Лидс
21.09.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
20'
М. Лоу (АГ)
90+1'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Дерби Каунти
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Патерсон
87'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
76'
Желтая карточка
К. Мартин
64'
Желтая карточка
Д. Холмс
45'
Желтая карточка
Ф. Джозефзун
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Лоу
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лидс
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-1-2-2-1
1
Касилья
7
Алиоски
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
16
Шеклтон
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
3-1-2-1-2
13
Рос
36
Кио
2
Мэлони
3
Лоу
5
Белик
14
Холмс
23
Хаддлстоун
8
Джозефзун
29
Уогхорн
7
Мэрриот
Остались в запасе
Лидс
Дерби Каунти
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Лидс - Дерби Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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