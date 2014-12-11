Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Emirates Cup 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Кубок Английской Лиги 2007/2008