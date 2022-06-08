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    Гарет Бэйл - статистика

    Полузащитник
    Имя Гарет
    Фамилия Бэйл
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кардифф
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июля 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэльс 5 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Уэльс 0:1 Польша
    22.09.2022 64' -90' Бельгия 2:1 Уэльс
    78'
    14.06.2022 70' -90' Нидерланды 3:2 Уэльс
    90'
    11.06.2022 1' -73' Уэльс 1:1 Бельгия
    08.06.2022 77' -90' Уэльс 1:2 Нидерланды
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