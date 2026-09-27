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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Tom Barlow
Статистика
Tom Barlow - статистика
Цинциннати
#16 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
65'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
55' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 56'
2'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
73' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
США. МЛС 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
24
7
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
65'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
55' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
3 : 3
13.09.2026
Шарлотт
1' - 56'
2'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
73' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
72' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
70' - 90'
80'
90'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
65' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
64' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
83' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
46' - 90'
50, 90'
90'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
87' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
87' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
77' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
61' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 83'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
1' - 70'
42'
11'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
1' - 62'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 75'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
77' - 90'
80'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 63'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
69' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
71' - 90'
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