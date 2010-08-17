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    Жан Паскаль Миньо - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Жан Паскаль
    Фамилия Миньо
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1981 (42 года)
    Рост 184
    Вес 78
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2010 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Осер (Осер)
    34'
    19.10.2010 Был в запасе Аякс (Амстердам) 2:1 Осер (Осер)
    90'
    15.09.2010 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Осер (Осер)
    25.08.2010 1' -90' Осер (Осер) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.08.2010 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Осер (Осер)
    37'
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