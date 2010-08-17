Жан Паскаль Миньо - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Жан Паскаль
|Фамилия
|Миньо
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Жан Паскаль
|Фамилия
|Миньо
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2010
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Осер (Осер)
|34'
|19.10.2010
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|2:1
|Осер (Осер)
|90'
|15.09.2010
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Осер (Осер)
|25.08.2010
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.08.2010
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Осер (Осер)
|37'