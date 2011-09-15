Бернар Менди - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Бернар
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Бернар
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -86'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|01.12.2011
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|04.11.2011
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:2
|Оденсе (Оденсе)
|20.10.2011
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:4
|Твенте (Энсхеде)
|29.09.2011
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|15.09.2011
|1' -46'
|Висла (Краков)
|1:3
|Оденсе (Оденсе)