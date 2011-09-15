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    Бернар Менди - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Бернар
    Фамилия Менди
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -86' Фулхэм (Лондон) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    01.12.2011 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Висла (Краков)
    04.11.2011 1' -90' Твенте (Энсхеде) 3:2 Оденсе (Оденсе)
    20.10.2011 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:4 Твенте (Энсхеде)
    29.09.2011 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    15.09.2011 1' -46' Висла (Краков) 1:3 Оденсе (Оденсе)
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