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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Оденсе - Твенте
Оденсе - Твенте: обзор матча 20 октября 2011
Оденсе
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 4
Завершен
Твенте
71'
Б. Джиби Фалл
13'
В. Брама
31'
Э. Байрами
65'
Н. Шадли
82'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Твенте
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Б. Кадрии
ГОЛ! 1:4!
Л. де Йонг
Пас отдал
Н. Шадли
Замена
В. Янссен
️️️️
О. Джон
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Т. Йохансен
ГОЛ! 1:3!
Б. Джиби Фалл
Пас отдал
К. Соренсен
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Х. Андреасен
Замена
Л. Фер
️️️️
Д. Ландзаат
ГОЛ! 0:3!
Н. Шадли
Замена
Н. Шадли
️️️️
М. Янко
Желтая карточка
Д. Тиндалли
ГОЛ! 0:2!
Э. Байрами
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Брама
Пас отдал
Л. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
16
Мадс Топпель
ВР
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Оденсе
33
Штефан Весселс
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
19
Рюрик Гисласон
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
11
Мортен Скубо
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
3-2-4-1
16
Топпель
2
Рууд
5
Кристенсен
4
Региниуссен
15
Соренсен
20
Йохансен
20
Андреасен
9
Кадрии
99
Джемба-Джемба
3
Менди
7
Утака
4-1-1-4
13
Михайлов
19
Тиндалли
16
Росалес
6
Дуглас
4
Висгерхоф
6
Брама
7
Ландзаат
11
Байрами
21
Янко
15
Джон
26
де Йонг
9
Кадрии
19
Гисласон
19
Гисласон
9
Кадрии
20
Йохансен
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
20
Йохансен
20
Андреасен
24
Фалл
24
Фалл
20
Андреасен
7
Ландзаат
8
Фер
8
Фер
7
Ландзаат
15
Джон
14
Янссен
14
Янссен
15
Джон
21
Янко
89
Шадли
89
Шадли
21
Янко
Остались в запасе
Оденсе
Твенте
33
Штефан Весселс
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Мортен Скубо
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
22
Ник Марсман
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
Остались в запасе
33
Штефан Весселс
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Мортен Скубо
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Главный тренер
Ко Адриансе
Статистика матча Оденсе - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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