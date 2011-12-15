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Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Оденсе
Фулхэм - Оденсе: обзор матча 15 декабря 2011
Фулхэм
15.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
27'
К. Демпси
31'
К. Фрей
64'
Х. Андреасен
90+3'
Б. Джиби Фалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Оденсе
+3
ГОЛ! 2:2!
Б. Джиби Фалл
Замена
О. Са
️️️️
Б. Замора
Замена
Э. Джемба-Джемба
️️️️
Б. Менди
Желтая карточка
М. Геков
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Желтая карточка
Т. Региниуссен
Замена
Д. Дафф
️️️️
К. Демпси
Замена
А. Юханссон
️️️️
Б. Кадрии
Желтая карточка
Р. Гисласон
ГОЛ! 2:1!
Х. Андреасен
ГОЛ! 2:0!
К. Фрей
Пас отдал
М. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Марцел Геков
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Оденсе
33
Штефан Весселс
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
7
Петер Утака
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Фулхэм
22
Чаба Шомоги
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
Оденсе
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
10
Андреас Юханссон
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
3-2-4-1
13
Этеридж
4
Хангеланд
22
Бэйрд
3
Хьюз
3
Бриггс
12
Келли
15
Геков
2
Демпси
11
Фрей
8
Дембеле
25
Замора
4-4-2
33
Весселс
15
Соренсен
4
Региниуссен
2
Рууд
3
Хег
3
Менди
19
Гисласон
9
Кадрии
20
Андреасен
8
Фалк-Йенсен
7
Утака
2
Демпси
16
Дафф
16
Дафф
2
Демпси
25
Замора
70
Са
70
Са
25
Замора
9
Кадрии
10
Юханссон
10
Юханссон
9
Кадрии
3
Менди
99
Джемба-Джемба
99
Джемба-Джемба
3
Менди
8
Фалк-Йенсен
24
Фалл
24
Фалл
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Фулхэм
Оденсе
22
Чаба Шомоги
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Остались в запасе
22
Чаба Шомоги
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
Остались в запасе
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Статистика матча Фулхэм - Оденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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