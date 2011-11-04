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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Оденсе
Твенте - Оденсе: обзор матча 04 ноября 2011
Твенте
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
3 : 2
Завершен
Оденсе
35'
Д. Хег (АГ)
37'
Д. Ландзаат
82'
Л. Фер
11'
Б. Джиби Фалл
62'
Б. Джиби Фалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Оденсе
Замена
Н. Гурие
️️️️
О. Джон
+2
Желтая карточка
К. Соренсен
Желтая карточка
Э. Байрами
Замена
П. Утака
️️️️
Б. Джиби Фалл
ГОЛ! 3:2!
Л. Фер
Пас отдал
О. Джон
Замена
Т. Региниуссен
️️️️
М. Калилу Траоре
Замена
Л. Фер
️️️️
Н. Шадли
Желтая карточка
П. Висгерхоф
Замена
Х. Андреасен
️️️️
М. Скубо
Замена
В. Янссен
️️️️
Д. Ландзаат
Желтая карточка
Т. Йохансен
Желтая карточка
М. Калилу Траоре
Желтая карточка
Д. Ландзаат
ГОЛ! 2:2!
Б. Джиби Фалл
Пас отдал
К. Соренсен
Желтая карточка
Р. Росалес
Желтая карточка
Э. Рууд
Желтая карточка
Ф. Дуглас
ГОЛ! 2:1!
Д. Ландзаат
Пас отдал
О. Джон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Хег
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джиби Фалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Денни Ландзаат
ПП
15
Ола Джон
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Оденсе
33
Штефан Весселс
ВР
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
11
Мортен Скубо
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
17
Андрей Рендла
ЦФ
17
Нинос Гурие
ЦФ
Оденсе
16
Мадс Топпель
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
7
Петер Утака
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
4-1-2-3
13
Михайлов
4
Висгерхоф
16
Росалес
6
Дуглас
19
Тиндалли
6
Брама
89
Шадли
7
Ландзаат
26
де Йонг
15
Джон
11
Байрами
3-2-3-2
33
Весселс
15
Соренсен
5
Кристенсен
2
Рууд
20
Йохансен
3
Хег
3
Менди
19
Гисласон
8
Траоре
24
Фалл
11
Скубо
15
Джон
17
Гурие
17
Гурие
15
Джон
89
Шадли
8
Фер
8
Фер
89
Шадли
7
Ландзаат
14
Янссен
14
Янссен
7
Ландзаат
11
Скубо
20
Андреасен
20
Андреасен
11
Скубо
8
Траоре
4
Региниуссен
4
Региниуссен
8
Траоре
24
Фалл
7
Утака
7
Утака
24
Фалл
Остались в запасе
Твенте
Оденсе
17
Андрей Рендла
ЦФ
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
16
Мадс Топпель
ВР
9
Башким Кадрии
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Остались в запасе
17
Андрей Рендла
ЦФ
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Остались в запасе
16
Мадс Топпель
ВР
9
Башким Кадрии
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Статистика матча Твенте - Оденсе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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