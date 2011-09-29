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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Оденсе - Фулхэм
Оденсе - Фулхэм: обзор матча 29 сентября 2011
Оденсе
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
36'
Э. Джонсон
88'
Э. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Фулхэм
Вторая желтая
М. Калилу Траоре
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Джонсон
Пас отдал
Ф. Сендерос
Желтая карточка
Д. Этуху
Замена
О. Са
️️️️
П. Касами
Замена
М. Скубо
️️️️
Э. Джемба-Джемба
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Б. Кадрии
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
М. Калилу Траоре
Замена
П. Утака
️️️️
Б. Джиби Фалл
Желтая карточка
Ф. Сендерос
ГОЛ! 0:1!
Э. Джонсон
Пас отдал
К. Демпси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
33
Штефан Весселс
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Оденсе
16
Мадс Топпель
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
19
Рюрик Гисласон
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Петер Утака
ЦФ
11
Мортен Скубо
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
3-5-1-1
33
Весселс
2
Рууд
5
Кристенсен
4
Региниуссен
20
Андреасен
9
Кадрии
10
Юханссон
99
Джемба-Джемба
3
Менди
8
Траоре
24
Фалл
4-5-1
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
14
Сендерос
3
Бриггс
16
Дафф
2
Демпси
13
Мерфи
23
Касами
20
Этуху
17
Джонсон
9
Кадрии
19
Гисласон
19
Гисласон
9
Кадрии
24
Фалл
7
Утака
7
Утака
24
Фалл
99
Джемба-Джемба
11
Скубо
11
Скубо
99
Джемба-Джемба
13
Мерфи
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
13
Мерфи
23
Касами
70
Са
70
Са
23
Касами
Остались в запасе
Оденсе
Фулхэм
16
Мадс Топпель
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
16
Мадс Топпель
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Статистика матча Оденсе - Фулхэм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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