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Данко Лазович
Статистика
Данко Лазович - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1983 (43), Крагуевац
#27 | Нападающий
184 см | 80 кг
Сербия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Чемпионат Голландии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Голландии 2008
Кубок РЖД 2007
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Тоттенхэм
1 : 0
27.11.2014
Партизан
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Бешикташ
2 : 1
06.11.2014
Партизан
67' - 90'
79'
Лига Европы, 3 тур
Партизан
0 : 4
23.10.2014
Бешикташ
1' - 61'
Лига Европы, 2 тур
Астерас
2 : 0
02.10.2014
Партизан
1' - 90'
50'
Лига Европы, 1 тур
Партизан
0 : 0
18.09.2014
Тоттенхэм
1' - 90'
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