Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Чемпионат Голландии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Голландии 2008 Кубок РЖД 2007 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008