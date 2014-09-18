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Партизан - Тоттенхэм
Партизан - Тоттенхэм: обзор матча 18 сентября 2014
Партизан
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Тоттенхэм
Желтая карточка
П. Лука
86'
Замена
П. Лука
️️️️
П. Грбич
85'
72'
Замена
Э. Капу
️️️️
Б. Стамбули
Замена
С. Маркович
️️️️
Л. Чиркович
68'
60'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Паулиньо
59'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Таунсенд
Замена
Н. Петрович
️️️️
В. Волков
54'
48'
Желтая карточка
Б. Дэвис
34'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
5
Данило Пантич
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
22
Петар Грбич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
7
Предраг Лука
ЦФ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-3-2
25
Лукач
4
Вуличевич
3
Станкович
31
Чиркович
3
Волков
33
Илич
5
Пантич
18
Дринчич
22
Илич
22
Грбич
27
Лазович
4-1-3-1-1
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
17
Фасио
4
Дэвис
21
Стамбули
12
Леннон
18
Паулиньо
6
Бенталеб
25
Таунсенд
9
Кейн
3
Волков
3
Петрович
3
Петрович
3
Волков
22
Грбич
7
Лука
7
Лука
22
Грбич
31
Чиркович
10
Маркович
10
Маркович
31
Чиркович
21
Стамбули
6
Капу
6
Капу
21
Стамбули
25
Таунсенд
9
Ламела
9
Ламела
25
Таунсенд
18
Паулиньо
9
Сольдадо
9
Сольдадо
18
Паулиньо
Остались в запасе
Партизан
Тоттенхэм
44
Никола Нинкович
АП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
31
Филип Кляич
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
31
Филип Кляич
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Партизан - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Партизан
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