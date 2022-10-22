Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Испания. Примера 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010