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Хума Бабакар
Статистика
Хума Бабакар - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1993 (33), Тиес
#15 | Нападающий
185 см | 76 кг
Сенегал
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Примера 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 1
22.10.2022
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
0 : 3
19.08.2022
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 3
12.08.2022
Рандерс
74' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
4 : 1
07.08.2022
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Виборг
4 : 2
31.07.2022
Копенгаген
65' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
1 : 3
24.07.2022
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
0 : 1
17.07.2022
Хорсенс
76' - 90'
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