Хума Бабакар - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хума
|Фамилия
|Бабакар
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Хума
|Фамилия
|Бабакар
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2022
|74' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|65' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|76' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)