Феликс Беймо - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Беймо
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Беймо
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1998 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|90'
|26.02.2023
|1' - 74'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|90'
|26.02.2023
|1' -74'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)