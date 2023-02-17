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    Феликс Беймо - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Феликс
    Фамилия Беймо
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1998 (25 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    90'
    26.02.2023 1' - 74' Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    17.02.2023 1' - 90' Ольборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орхус 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Орхус (Орхус) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    90'
    26.02.2023 1' -74' Орхус (Орхус) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    17.02.2023 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:1 Орхус (Орхус)
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