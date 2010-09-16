Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хрвое Вейич - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Хрвое
    Фамилия Вейич
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июня 1977 (45 лет)
    Рост 191
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Хайдук (Сплит)
    72'
    01.12.2010 Был в запасе Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    04.11.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.10.2010 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Хайдук (Сплит)
    30.09.2010 1' -90' Хайдук (Сплит) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    16.09.2010 1' -90' АЕК (Афины) 3:1 Хайдук (Сплит)
    • Читайте нас: 
    11