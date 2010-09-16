Хрвое Вейич - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Хрвое
|Фамилия
|Вейич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
|Имя
|Хрвое
|Фамилия
|Вейич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|191
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|72'
|01.12.2010
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|04.11.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|2:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Хайдук (Сплит)
|30.09.2010
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|16.09.2010
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:1
|Хайдук (Сплит)