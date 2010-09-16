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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Хайдук
АЕК - Хайдук: обзор матча 16 сентября 2010
АЕК
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
3 : 1
Завершен
Хайдук
12'
Р. Джеббур
65'
Н. Либеропулос
89'
Н. Скокко
29'
С. Ибричич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Хайдук
Замена
И. Бланко
️️️️
Н. Либеропулос
ГОЛ! 3:1!
Н. Скокко
Замена
Д. Треботич
️️️️
Э. Булку
Замена
Леонардо
️️️️
П. Кафес
Замена
Х. Пацацоглу
️️️️
Н. Бернс
Замена
М. Оремуш
️️️️
М. Томасов
ГОЛ! 2:1!
Н. Либеропулос
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Шарбини
Желтая карточка
И. Стринич
Пенальти не реализован!
Р. Джеббур
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Ибричич
Желтая карточка
П. Буба Диоп
ГОЛ! 1:0!
Р. Джеббур
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
1
Пантелис Кафес
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Хайдук
1
Даниэль Субашич
ВР
22
Марио Малоча
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
90
Анас Шарбини
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Станко Поклепович
АЕК
23
Диего Саха
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
15
Кристиан Назути
ЦЗ
2
Христос Пацацоглу
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
9
Леонардо
АП
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
Хайдук
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
20
Анте Режич
ЦЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
18
Динко Треботич
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Арабацис
4
Яхич
5
Деллас
1
Кафес
33
Лагос
44
Манолас
16
Диоп
21
Бернс
30
Скокко
19
Джеббур
33
Либеропулос
3-2-3-2
1
Субашич
23
Стринич
30
Булят
7
Вейич
22
Малоча
8
Булку
29
Любичич
9
Ибричич
10
Томасов
77
Вукушич
90
Шарбини
21
Бернс
2
Пацацоглу
2
Пацацоглу
21
Бернс
1
Кафес
9
Леонардо
9
Леонардо
1
Кафес
33
Либеропулос
18
Бланко
18
Бланко
33
Либеропулос
10
Томасов
11
Оремуш
11
Оремуш
10
Томасов
8
Булку
18
Треботич
18
Треботич
8
Булку
90
Шарбини
9
Чоп
9
Чоп
90
Шарбини
Остались в запасе
АЕК
Хайдук
23
Диего Саха
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
15
Кристиан Назути
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
Главный тренер
Душан Байевич
20
Анте Режич
ЦЗ
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
Главный тренер
Станко Поклепович
Остались в запасе
23
Диего Саха
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
15
Кристиан Назути
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
Остались в запасе
20
Анте Режич
ЦЗ
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
Главный тренер
Душан Байевич
Главный тренер
Станко Поклепович
Статистика матча АЕК - Хайдук
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
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