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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хайдук - АЕК
Хайдук - АЕК: обзор матча 01 декабря 2010
Хайдук
01.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
90'
Ю. Булят
51'
Н. Скокко (П)
61'
К. Манолас
84'
И. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хайдук - АЕК
ГОЛ! 1:3!
Ю. Булят
Желтая карточка
С. Ибричич
ГОЛ! 0:3!
И. Бланко
Замена
И. Бланко
️️️️
Н. Либеропулос
Замена
Леонардо
️️️️
Н. Скокко
Замена
П. Лагос
️️️️
Н. Бернс
ГОЛ! 0:2!
К. Манолас
Пас отдал
Н. Скокко
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Томасов
Замена
С. Андрич
️️️️
М. Любичич
Желтая карточка
Г. Йозинович
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Скокко
Желтая карточка
М. Любичич
Желтая карточка
С. Генцоглу
Желтая карточка
Ю. Булят
Желтая карточка
М. Малоча
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
22
Марио Малоча
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Анас Шарбини
ЦФ
Главный тренер
Горан Вучевич
АЕК
23
Диего Саха
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
14
Григориос Макос
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
11
Срджан Андрич
ЦП
18
Динко Треботич
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
9
Ахмад Шарбини
ЦФ
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
13
Клаудио Дадомо
ЦЗ
15
Кристиан Назути
ЦЗ
16
Анестис Арьириу
ЦП
9
Леонардо
АП
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
3-2-3-2
25
Радошевич
22
Малоча
23
Стринич
30
Булят
3
Йозинович
11
Оремуш
9
Ибричич
10
Томасов
29
Любичич
90
Шарбини
77
Вукушич
4-1-3-1-1
23
Саха
5
Деллас
44
Манолас
4
Яхич
15
Карабелас
13
Генцоглу
21
Бернс
14
Макос
16
Диоп
30
Скокко
33
Либеропулос
29
Любичич
11
Андрич
11
Андрич
29
Любичич
10
Томасов
9
Чоп
9
Чоп
10
Томасов
21
Бернс
33
Лагос
33
Лагос
21
Бернс
30
Скокко
9
Леонардо
9
Леонардо
30
Скокко
33
Либеропулос
18
Бланко
18
Бланко
33
Либеропулос
Остались в запасе
Хайдук
АЕК
91
Ловре Калинич
ВР
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
18
Динко Треботич
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
9
Ахмад Шарбини
ЦФ
Главный тренер
Горан Вучевич
13
Клаудио Дадомо
ЦЗ
16
Анестис Арьириу
ЦП
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Кристиан Назути
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
18
Динко Треботич
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
9
Ахмад Шарбини
ЦФ
Остались в запасе
13
Клаудио Дадомо
ЦЗ
16
Анестис Арьириу
ЦП
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Кристиан Назути
ЦЗ
Главный тренер
Горан Вучевич
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Хайдук - АЕК
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Полюд
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