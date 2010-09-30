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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хайдук - Андерлехт
Хайдук - Андерлехт: обзор матча 30 сентября 2010
Хайдук
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
90'
А. Вукушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хайдук - Андерлехт
Желтая карточка
М. Малоча
Желтая карточка
Э. Булку
ГОЛ! 1:0!
А. Вукушич
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Суарес
Замена
Д. Треботич
️️️️
М. Бркляча
Замена
Ж. Лежар
️️️️
Л. Маречек
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Шарбини
Замена
Э. Булку
️️️️
М. Томасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
1
Даниэль Субашич
ВР
22
Марио Малоча
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
90
Анас Шарбини
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Станко Поклепович
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
Хайдук
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
18
Динко Треботич
ЦП
9
Ахмад Шарбини
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-3-3
1
Субашич
22
Малоча
7
Вейич
23
Стринич
30
Булят
29
Любичич
9
Ибричич
10
Томасов
77
Вукушич
93
Бркляча
90
Шарбини
3-2-4-1
1
Прото
23
Юхас
3
Дешахт
3
Мазух
23
Маречек
8
Куяте
11
Буссуфа
8
Полак
6
Билья
30
Жилле
7
Суарес
10
Томасов
8
Булку
8
Булку
10
Томасов
93
Бркляча
18
Треботич
18
Треботич
93
Бркляча
90
Шарбини
9
Чоп
9
Чоп
90
Шарбини
23
Маречек
30
Лежар
30
Лежар
23
Маречек
7
Суарес
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Суарес
Остались в запасе
Хайдук
Андерлехт
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
9
Ахмад Шарбини
ЦФ
Главный тренер
Станко Поклепович
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
Остались в запасе
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
9
Ахмад Шарбини
ЦФ
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
Главный тренер
Станко Поклепович
Статистика матча Хайдук - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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