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    Бенуа Шейру - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Бенуа
    Фамилия Шейру
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 мая 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2013 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    26.11.2013 82' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Марсель (Марсель)
    06.11.2013 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Марсель (Марсель)
    22.10.2013 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Наполи (Неаполь)
    44'
    18.09.2013 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Арсенал (Лондон)
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