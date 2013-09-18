Бенуа Шейру - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Шейру
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Шейру
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2013
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|26.11.2013
|82' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|06.11.2013
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Марсель (Марсель)
|22.10.2013
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|44'
|18.09.2013
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Арсенал (Лондон)