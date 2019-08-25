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    Симоне Пинна - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Симоне
    Фамилия Пинна
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 октября 1997 (25 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    16.12.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Лацио (Рим)
    08.12.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    29.09.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Верона (Верона)
    25.08.2019 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:1 Брешиа (Брешиа)
    71'
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