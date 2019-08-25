Симоне Пинна - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Пинна
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Пинна
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|16.12.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Лацио (Рим)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|29.09.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Верона (Верона)
|25.08.2019
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Брешиа (Брешиа)
|71'