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    Лоран Боннар - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Лоран
    Фамилия Боннар
    Команда Шатору
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 декабря 1979 (43 года)
    Рост 170
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2012 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    20.11.2012 77' -90' БАТЭ (Борисов) 0:2 Лилль (Лилль)
    07.11.2012 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 6:1 Лилль (Лилль)
    23.10.2012 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    21.08.2012 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Лилль (Лилль)
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