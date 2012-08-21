Лоран Боннар - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Боннар
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 1979 (43 года)
|Рост
|170
|Вес
|66
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Боннар
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 1979 (43 года)
|Рост
|170
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2012
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|20.11.2012
|77' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|07.11.2012
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|6:1
|Лилль (Лилль)
|23.10.2012
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|21.08.2012
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Лилль (Лилль)