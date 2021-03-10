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Кристофер Роккья
Статистика
Кристофер Роккья - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 1998 (28), Марсель
#20 | Защитник
172 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 0
10.03.2021
Ренн
81' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2 : 0
03.03.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1 : 1
28.02.2021
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0 : 2
17.09.2020
Сент-Этьен
79' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 3
30.08.2020
Марсель
Был в запасе
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