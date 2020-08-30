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    Кристофер Роккья - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Роккья
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2021 81' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Ренн (Ренн)
    03.03.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:0 Марсель (Марсель)
    28.02.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Лион (Лион)
    17.09.2020 79' -90' Марсель (Марсель) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.08.2020 Был в запасе Брест (Брест) 2:3 Марсель (Марсель)
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