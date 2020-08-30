Кристофер Роккья - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Роккья
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Роккья
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2021
|81' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Лион (Лион)
|17.09.2020
|79' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.08.2020
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:3
|Марсель (Марсель)