Марио Покар - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Покар
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|183
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Покар
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Карабах (Агдам)
|19.09.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:4
|Дюделанж (Дюделанж)
|29.08.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:1
(5:4)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|22.08.2019
|1' -90'
|Арарат-Армения (Ереван)
|2:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|67'
|30.07.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Шкендия (Тетово)