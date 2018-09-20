Эрай Атасевен - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Эрай
|Фамилия
|Атасевен
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Эрай
|Фамилия
|Атасевен
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акхисар Беледиеспор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|29.11.2018
|72' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:1
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|08.11.2018
|1' -90'
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|6:0
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Акхисар Беледиеспор (Ахисар)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)