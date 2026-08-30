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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Джозеф Пайнтсил
Статистика
€ 6 млн
Джозеф Пайнтсил - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
1 февраля 1998 (28), Аккра
#28 | Полузащитник
167 см
Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
65'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
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Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
17
5
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
65'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
1' - 83'
79'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
02.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
13'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
1' - 74'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
18.07.2026
Лос-Анджелес
1' - 81'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 79'
28'
37'
78'
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 83'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
46'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
62' - 90'
86'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 73'
45'
43'
72'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 50'
49'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
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