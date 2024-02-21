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Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Джозеф Пайнтсил
Трансферы
€ 6 млн
Джозеф Пайнтсил - трансферы
Лос-Анджелес Гэлакси
1 февраля 1998 (28), Аккра
#28 | Полузащитник
167 см
Гана
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
21.02.24 / 31.12.27
Генк
Лос-Анджелес Гэлакси
8,50 млн €
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