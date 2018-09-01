Кевин Годен - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Годен
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Годен
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2019
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|18.12.2018
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|30'
|08.12.2018
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|03.12.2018
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|01.09.2018
|88' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Майнц (Майнц)