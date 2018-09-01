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    Кевин Годен - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Годен
    Команда Нюрнберг
    Состав Основной
    Родной город Бонн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1999 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нюрнберг 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.02.2019 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 1:1 Вердер (Бремен)
    18.12.2018 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    30'
    08.12.2018 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    03.12.2018 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:1 Байер (Леверкузен)
    01.09.2018 88' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:1 Майнц (Майнц)
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