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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Нюрнберг
Боруссия М - Нюрнберг: обзор матча 18 декабря 2018
Боруссия М
18.12.2018, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
47'
Т. Азар
86'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Нюрнберг
Желтая карточка
О. Вендт
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Г. Марграйтер
ГОЛ! 2:0!
А. Плеа
Пас отдал
М. Кюизанс
86'
Желтая карточка
И. Траоре
63'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
И. Траоре
47'
30'
Желтая карточка
К. Годен
20'
Желтая карточка
Т. Лайбольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Кевин Годен
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Нюрнберг
30
Патрик Кландт
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
21
Эдгар Салли
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
5
Байер
30
Эльведи
6
Закария
5
Штробль
10
Нойхаус
19
Джонсон
9
Азар
16
Траоре
14
Плеа
4-1-1-2-2
1
Бредлов
5
Мюль
14
Лайбольд
33
Марграйтер
2
Годен
31
Петрак
35
Фукс
31
Паласиос
10
Перейра
99
Зрелак
7
Мисиджан
Остались в запасе
Боруссия М
Нюрнберг
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
4
Патрик Эррас
ОП
30
Патрик Кландт
ВР
21
Эдгар Салли
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
30
Патрик Кландт
ВР
21
Эдгар Салли
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча Боруссия М - Нюрнберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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